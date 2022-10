La lauréate du prix Marcel Duchamp 2022 raconte son oeuvre

“C'était comme une sorte de grande fontaine de pisse”

"Je crois que ce qui m'intéressait dans les écrans d'eau, c'est le côté presque un peu pop, émotionnel, mais trop, qui déborde, comme une sorte de chagrin ou de tristesse mécanique mais infinie." À 36 ans, la plasticienne Mimosa Echard a remporté le prix Marcel Duchamp le 17 octobre dernier, qui est la plus prestigieuse récompense d'art contemporain en France. Pour Brut, elle raconte l'œuvre qui lui a permis d'être lauréate de ce prix, Escape More. L'élément central de sa création: les écrans d'eau. "La première fois que j'ai vu des écrans d'eau, c'était, je crois, peut-être au rayon surgelés dans un supermarché, et puis aussi dans les banques aux États-Unis, et aussi dans des spas. Et finalement, ça m'intéressait, en fait, ce dispositif, qui était toujours un peu lié à une sorte de propreté, de pureté. Et j'ai détourné, pour créer une sorte de machine lacrymale", décrypte Mimosa Echard.

"Tout ce qui est près de la vitre est très net, tout ce qui s'éloigne est de plus en plus fou. Pour moi, c'était un peu cette idée d'être presque à l'intérieur de l'œil, avec des strates, comme ça, d'images, de sédimentation, de mémoire", explique l'artiste. Mais d'où vient le nom de la pièce, Escape More? "En fait, ça vient d'une publicité pour American Express. C'était une publicité aussi avec une grande fontaine, comme ça, jaune, en fait une sorte de cascade, et j'aimais bien l'idée de détourner comme ça le langage publicitaire, et puis c'est une sorte de contradiction ou d'impossibilité de s'échapper plus, mais de quoi?"