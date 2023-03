“C’est important que mon père me voit défiler, il serait fier”





“Je vois le parcours que j’ai fait en si peu de temps et c’est incroyable.” Léo Greco est un jeune mannequin de 19 ans, ayant réussi à défiler pour la dernière Fashion Week de Paris pour la maison Dior. “C’était pas du tout prévu que je fasse ça. Je voulais faire une carrière dans le social, je voulais faire des études de moniteur-éducateur et ensuite, j’ai une amie qui m’avait parlé d’Élite, et elle m’a dit, ‘pourquoi pas s’inscrire et pourquoi pas envoyer tes photos. On ne sait pas, ça peut peut-être marcher’.”

Un peu plus tard, il reçoit un appel pour passer un casting à Marseille : son profil a été retenu. “Je me souviens de l’avoir vu, déjà, dès qu’on est arrivé. Dans la queue, dans la file d’attente. On s’est vu, on a un peu discuté et tout de suite, on a vu le potentiel chez Léo”, se rappelle Jérémy Da Costa, agent Elite Model Paris. Pourtant, il ne savait ni poser, ni défiler avant d’être recruté par Elite Model. “Quand on est là pour rechercher des mannequins, pour rencontrer des ‘new faces’, il n’y a pas besoin d’être professionnel, il n’y a pas besoin de savoir quoi que ce soit”, précise Jérémy Da Costa.

Le processus pour pouvoir défiler lors de la Fashion Week est plus particulier, comme le précise Léo Greco. “Alors, pour la Fashion Week, on commence déjà par les castings, ensuite on a une option si on a été bon dans les castings. Si on a un fitting, et qu’on a été beau dans les vêtements qu’on a portés, ça conduit peut-être à une confirmation et à un défilé le lendemain ou le surlendemain, c’est très proche en général.”

Vient ensuite le défilé Dior, il s’agit du deuxième défilé que réalise le jeune homme pour la maison. “Là, je me suis préparé mon petit repas de ce midi et là, on va manger en attendant la prochaine répétition. C’est important parce que c’est le petit moment où tu te poses et tu te poses au calme, tu manges, tu te ressources. Et après, t’as les répétitions du show qui sont très intenses du coup, c’est important.” Très vite, il doit se préparer, se maquiller et s’habiller. “Je porte un petit trench léopard avec une petite partie toute douce, comme ça, qui me donne un petit peu un look d’inspecteur”, commente-il.

Léo Greco n’a pas encore pu emmener ses proches le voir défiler. “Ça fait quatre défilés que je fais et je n’ai jamais encore tenté. Je pense que je le ferai à un moment pour mon père parce que c’est important qu’il me voit défiler. Il serait fier.”

