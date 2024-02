“C'est sacré les crêpes, complètement. Pour moi, c'est le b.a.-ba de la cuisine”. Annette est une mamie bretonne. Elle nous partage les secrets de sa meilleure recette de crêpe. “Ceci dit, il y a beaucoup de recettes... Si les bretons m'écoutent, il y a beaucoup de recettes en Bretagne. Ceci est la mienne. Ça ne veut pas dire que ce soit vraiment toutes les recettes bretonnes” précise Annette. Elle explique : “Moi, je voulais faire une crêperie, et comme mon mari ne voulait pas, j'ai dit quand même : on va faire une crêperie. Au moins, on gagnera de l'argent avec la crêperie. Et donc, je suis allée apprendre avec un crêpier dans le Morbihan et c'est lui qui m'a initiée aux crêpes et aux galettes”.

Pour sa recette, il faut : un mélange de 250 g farine de froment et de 50 g farine de blé noir. Ajouter 125 g de sucre. “Le secret de la crêpe bien grillée et bien craquante comme je les aime, parce que je déteste les crêpes qui sont blanches et pas cuites, le secret, ce sont les oeufs. Je mets six œufs : tu mets trois et puis après on va mettre trois jaunes” indique Annette. A la recette, il faut ensuite ajouter un demi-litre de lait à verser progressivement, tout en mélangeant. Verser le mélange dans une poêle à crêpes, les faire chauffer et cuire. Puis sauter ! Pour les cuire de l’autre côté. Si vous souhaitez ajouter du beurre, pensez à faire fondre le beurre dans la poêle avant de servir la crêpe.

