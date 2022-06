La vérité sur la vie de Shakira

“C’est un chemin qui aurait paru impossible à parcourir pour d’autres personnes”

“J’ai dû me battre en tant que petite fille, en tant que femme et en tant qu’artiste pop dans un univers dominé par la musique tropicale”. Shakira a commencé la musique jeune à Barranquilla, sa ville natale colombienne. "Une petite fille de Barranquilla, en Colombie, qui a commencé dans ce secteur à une époque où on ne valorisait pas le talent national comme on le fait aujourd’hui… Les portes ne s’ouvraient pas aussi facilement qu’aujourd’hui”, témoigne la chanteuse. Une vie : Shakira

"Mes amies de l'époque me disaient que je chantais comme une chèvre. Je pense que c'était une forme de harcèlement passif. Mais je suis passée au-dessus de tout ça". Malgré les critiques, Shakira a pu compter sur le soutien de sa famille et de ses proches. "Mon père et ma mère m'ont aidée à apprécier ma voix, mon talent et à ne pas chercher à changer". En concert, l'artiste combine à la fois le chant et la musique. "En général, je crée mes propres chorégraphies. J'aime bien les créer moi-même, simplement parce je ressens mieux la musique dans mon corps, en moi. Les mouvements, quand ils nous semblent naturels, sont beaucoup plus faciles à retenir. "