“Depuis trop longtemps, nous, les femmes, avons été laissées à la porte des réunions et des conversations. On nous a dit que la porte était fermée pour nous. Nos idées n'ont pas de limites, notre passion est infinie. Et nous sommes venues défoncer cette porte”. L’actrice et productrice Michelle Yeoh a reçu le prix Women In Motion 2023 organisé par Kering en partenariat avec le Festival de Cannes. “Je ne suis pas seule, sur cette scène. J'ai à mes côtés chaque femme forte et inspirante qui m'a soutenue dans le voyage qui m'a menée ici. Je les porte en moi partout où je me rends et je me tiens ici pour toutes celles qui viendront après moi”.

“Les femmes doivent être reconnues”

“Pour chaque petite fille qui rêve en grand, pour chaque jeune femme qui fait son chemin, pour chaque femme de mon âge qui sort des cases dans lesquelles on l'a enfermée, je vous tiens la porte grande ouverte. On ne les laissera jamais la refermer” a ajouté Michelle Yeoh dans le discours de sa remise de prix. Récompensée par l’Oscar de la meilleure actrice en 2023 pour le film “Everything Everywhere All at Once”, l’artiste et productrice malaisienne est devenue la première actrice asiatique à recevoir cette récompense dans l’histoire des Oscars.

A propos du Prix Kering Women In Motion 2023, elle commente : “C'est une récompense vraiment très importante. Les femmes doivent être reconnues, et c'est une manière de le faire, grâce à nos pairs, aux gens qui nous soutiennent. C'est une façon de diffuser le message et de faire que plus de femmes aient confiance en elles-mêmes et dans les autres femmes. C'est la seule façon de devenir plus fortes”.

“Les femmes sont des êtres magiques”

Dans l’audience, Luna Garcia, la fille de l’actrice espagnole Rossy de Palma, a déclaré : “Je trouve que les femmes sont des êtres magiques. On prend la magie entre nos mains et on fait tout ce qu'on peut avec. C'est le moment idéal pour être une femme”. “Depuis l'affaire Weinstein qui a percuté nos industries, Time's Up, c'est devenu une nécessité de changer, de ne plus pouvoir dire "on savait", comme l'a dit Meryl Streep” a ajouté Julie Gayet. “J'espère que dans le monde, les femmes et les hommes s'associeront de plus en plus pour faire naître un monde meilleur. C'est en train d'arriver, je le sens” a affirmé la mannequin japonaise Rola.

Pour Iris Knobloch, présidente du Festival de Cannes, “les femmes craignent parfois d'être sous le feu des projecteurs. Elles n'ont pas assez confiance en elles. Women In Motion donne aux femmes l'opportunité d'êtres vues et d'être sur le devant de la scène”. Salma Hayek, Carla Bruni… Découvrez les réactions des autres femmes présentes à la soirée de remise du prix.