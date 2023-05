Une vie : Michelle Yeoh

Pendant toute sa carrière, elle s'est battue contre les stéréotypes sur les femmes asiatiques et l'âge des actrices dans l'industrie du cinéma. Au Festival de Cannes, elle vient de remporter le Prix Women In Motion 2023 pour l'ensemble de sa carrière et de son engagement. Voici l'histoire de Michelle Yeoh.