Le loup de TikTok, les coulisses de la French House

“Fan de TikTok et de ses vidéos courtes ultra virales, j’ai voulu faire la connaissance de Imhotep Olympio. À 19 ans, il a créé la première TikTok House française : une maison où se retrouvent des influenceurs qui font des millions de vues en s’amusant. Imhotep revendique son statut de businessman. Pour BrutX, il a accepté de me montrer les coulisses de la "French House", entre contrats juteux et prises de tête avec ses jeunes talents.” Yagmur Cengiz, reporter Brut.