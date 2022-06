Le NFT des calculs rénaux de David Cronenberg

“Quand tu es réalisateur, tu livres l’intérieur de toi-même”

"Ça peut paraître bizarre, mais je les ai trouvés plutôt jolis”. Actuellement au Festival de Cannes 2022, le réalisateur David Cronenberg, venu présenter son film “Les crimes du futur”, explique pourquoi il a vendu un NFT de ses calculs au rein. “On dirait des créatures marines ou des éponges de mer, ça me paraissait tout à fait stupéfiant. Je me suis dit, et bien, qu’est-ce que l’art ? Qu’est-ce que fait un artiste, qu’est-ce qu’il donne de lui-même à son public ?” La nouvelle mode des NFT en 5 exemples

“Quand tu es réalisateur, tu livres l’intérieur de toi-même. Je me suis dit que d’une certaine manière, les calculs c’était à minima une métaphore légitime de ce qu’est l’art et de ce qu’un artiste offre”. Avec son métier, David Cronenberg est confronté au corps humain sur la majorité de ses tournages. “En tant que réalisateur, tu filmes des corps humains. C’est 90 % de ce que tu filmes et probablement plus”. NFT : l’histoire derrière les “Bored Apes”