Le portrait du chef cuisinier Xavier Pincemin

“Ça, c’est black angus, la viande préférée de Ninho”

“Ça, c’est black angus, US, Colorado, c’est la viande préférée de Ninho, Malaa, Azhar, tous les DJs, ils mangent ça, ils kiffent trop ça.”

A la table de son restaurant gastronomique situé dans sa ville d’origine, Versailles, le chef français Xavier Pincemin, grand gagnant de Top Chef 2016, reçoit de nombreux rappeurs.

S.Pri Noir et Laylow font également partie de ses clients. “Je reçois tous les artistes. C’est vraiment tous les rappeurs, les DJs, tous mes potes, ma famille”.

“Si tu veux un risotto à la truffe dans une meule de parmesan, c’est là, si tu veux des viandes découpées devant tout le monde, c’est ici” explique le chef.

L’établissement est un ancien couscous qu’il a transformé en “gastro”. L’idée c’est “de dresser tous mes plats devant mes clients” dans une ambiance “feutrée et tamisée”.

Tournage de nouvelles vidéos TikTok

En face de son restaurant gastronomique, Xavier Pincemin a ouvert un second restaurant : “Mes deux restos communiquent. Ça veut dire que là, j’ai ma cuisine du restaurant gastronomique et là, t’as un accès pour aller à la cuisine de l’autre resto, juste là. Comme ça, tu vois, je vois tout ce qu’il se passe. Toujours.”

Ses journées sont rythmées de la même façon : “Tous les jours à 7h, je suis là, j’ouvre mes deux restaurants. Il faut que je m’active parce que mes cuisiniers arrivent à 9h, ça veut dire qu’on a deux heures avec la cuisine pour faire un petit peu des vidéos sur TikTok, Insta et tout.”

Livraison de poissons frais par José et arrivée des autres produits du jour, réalisation de nouvelles vidéos pour les réseaux sociaux, le chef s’active chaque matin. Avec TikTok, l’ancien gagnant de Top Chef voit de vrais changements.

Certains jeunes clients, qui “n’ont même pas 10 ans”, viennent de La Réunion chez lui avec leurs parents après avoir vu des vidéos sur le réseau social s’étonne le chef.

Concert de Laylow avec S.Pri Noir et Mister V.

Il est midi quand les premiers clients arrivent. Le moment pour le chef d’enfiler sa veste et de se mettre aux fourneaux. “Ça, c’est les shrimps dynamite, c’est une entrée, c’est ultra gourmand.

Sincèrement, Ninho, quand il vient, il mange ce plat. C’est du cœur de thon, donc, c’est la meilleure partie du thon, on le pane, tout simplement avec un peu d’épices, et on fait frire, puis on coupe à la minute. Sauce chimichurri, c’est ultra addictif.”

Le soir, quand le service est terminé, le chef Xavier Pincemin a rejoint le rappeur S.Pri Noir dans son studio d’enregistrement. Depuis un an et demi, les deux hommes sont amis.

“On s’est vus sur un tournage avec Still Fresh, avec Mister V et tout. C’était vraiment un truc vénère et en fait, connexion, je sais pas, c’est naturel, c’est comme ça” explique le chef.

Le rappeur S.Pri Noir ajoute : “En fait, le gars, il est trop fort ! C’est comme ça ! On s’est sentis, direct. En fait, il m’a choqué au niveau culinaire. Et ce mec là, il kiffe trop la musique. Dès que je viens dans son restaurant, il y a toujours du son.”

La soirée continue avec un concert de Laylow, où les deux amis rejoignent Mister V. Pendant le concert, Mister V. déclare : “Mais mec, c’est incroyable ! Ça, c’est une tourte, ça. Et je m’y connais un peu. Parce qu’on est tous les jours sur le terrain !”

