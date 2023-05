Le prince Harry et Meghan impliqués dans course-poursuite

Une course-poursuite “presque fatale”





Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont vécu hier soir une course-poursuite presque catastrophique à cause de paparazzi. L'incident s'est produit après que Harry et Meghan Markle ont quitté le gala du 50e anniversaire de la Ms. Foundation for Women mardi soir à New York. Le Duc et la Duchesse de Sussex, qui vivent en Californie, était présents dans la métropole pour l’évènement.

Le couple était accompagné de la mère de Meghan, Doria Ragland, lors de la cérémonie de remise de prix Women of Vision Awards ce 16 mai au soir. Meghan Markle y a reçu un prix en faveur de son plaidoyer sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Le gala a été le premier événement public auquel le couple a assisté depuis le couronnement du roi en début de mois pour lequel Meghan Markle n'était pas présente.

“Un anneau de paparazzi très agressifs”





“Cette poursuite incessante, qui a duré plus de 2 heures, à entraîné de multiples quasi-collusions impliquant d'autres conducteurs sur la route, des piétons et deux officiers du NYPD” selon le communiqué des autorités locales. “Le public était en danger à plusieurs reprises. Cela aurait pu être fatal. Ils sautaient les trottoirs et les feux rouges. À un moment donné, ils ont bloqué la limousine (qui transportait le couple) et ont commencé à prendre des photos jusqu'à ce que nous puissions sortir” a ajouté le communiqué.





Les équipes de sécurité des Sussex ont qualifié la course-poursuite de “presque fatale”, décrivant “un anneau de paparazzi très agressifs”. Si aucun blessé n’est à déploré, le couple sera arrivé éprouvés dans l’appartement où ils logeaient. Vingt-cinq ans après le décès de la princesse Diana, la mère du prince Harry, dans un accident de voiture à Paris, cet incident survenu à New-York, qui aurait pu être tragique, a un écho particulier.

Le prince Harry en guerre contre les tabloïds et les paparazzi





Respectivement âgés de 38 et 41 ans, Harry et Meghan ont quitté la famille royale britannique et le Royaume-Uni début 2020 pour venir s'installer en Californie en raison de conflits et de tensions ressentis auprès de la famille royale. Ces tensions concernaient notamment des accusations de racisme et une vive pression de la part des médias britanniques. En guerre depuis plusieurs années contre les tabloïds, le prince Harry avait déclaré dès le début de sa relation par Meghan Markle qu’il ne se laisserait jamais plus harcelé, comme sa mère, la princesse Diana, avait pu l’être par des photographes et journalistes. Le Duc de Sussex a longtemps accusé les médias d’avoir tué sa mère, Lady Di, le 31 août 1997.

