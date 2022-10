Le prochain album de Lana Del Rey volé dans un cambriolage

L'artiste demande à ses fans de ne pas télécharger les morceaux qu’ils pourraient trouver en ligne

L’artiste a perdu toutes les chansons de son nouvel album, son livre et des photographies de ses proches. Le vol a eu lieu alors qu’elle avait garé sa voiture quelques instants sur Melrose Avenue à Los Angeles, les quatre vitres ont été brisées et un sac à dos contenant son ordinateur, 3 caméscopes et plusieurs clés USB, lui a été volé. Sur ces appareils, se trouvaient des morceaux en cours de création pour son neuvième album de musique et le brouillon de 200 pages d'un livre qu'elle était en train d'écrire pour l'éditeur Simon and Schuster. La jeune femme explique qu'elle n'avait pas sauvegardé son travail sur le Cloud et a dû effacer à distance le contenu de son ordinateur. Une vie : Lana Del Rey

Cependant elle signale que le voleur pourrait aussi accéder à son téléphone et faire fuiter des morceaux en cours de création et des photos personnelles. Elle demande à ses fans de ne pas télécharger les morceaux qu’ils pourraient trouver sur internet qui ne sont pas terminés. Elle espère néanmoins pouvoir sortir son 9e album dans un futur proche. Son huitième album, Blue Banisters, était sorti en octobre 2021. En 2020, la chanteuse a vendu plus de 20 millions d'albums à travers le monde. Elle a été récompensée par différents prix reconnus par le monde de la musique. Elle a remporté deux Brit Awards, deux MTV Europe Music Awards et a été nominée une fois aux Golden Globes. Une vie : Billie Eilish