Le puissant message de Michelle Yeoh aux Golden Globes

“Le plafond de verre, on l’a défoncé d’un coup de pied de ninja”

"Je suis convaincue que les temps changent. Il y a beaucoup plus d'inclusivité. Il y a plus de diversité. Regardez-moi. Je suis dans ce métier depuis 40 ans et j'ai enfin la chance d'être la première sur la liste. Ça montre simplement que si tu crois en toi, si tu y crois et que tu le fais avec passion, tu n'abandonnes pas." À 60 ans et après plus de 50 films, l'actrice malaisienne Michelle Yeoh a remporté son premier prix international: le Golden Globe de la Meilleure actrice pour son rôle dans Everything, Everywhere, All at Once.

Après les accusations de racisme portées contre les Golden Globes l'an dernier, elle s'est exprimée sur la diversité au cinéma. "Ce ne sont plus des paroles en l'air. Quel qu'ait pu être le plafond de verre, on l'a défoncé d'un coup de pied de ninja. Nous sommes à la croisée des chemins. Le changement a déjà commencé. Je suis tellement heureuse d'être encore là au moment de ce changement, vous savez, de ne pas être dans mon rocking chair à me dire: pourquoi je n'ai pas eu cette chance à l'époque?"

"Je suis bouleversée à cet instant, mais au moins, je suis là. Alors je vais travailler dur pour que ce ne soit pas la dernière fois que je me trouve ici. Et pour tous ceux qui nous ressemblent, nous allons avancer et nous allons trouver de plus grandes et de plus belles opportunités. Merci." Son binôme dans le film, Ke Huy Quan, a également reçu le prix du Meilleur acteur dans un second rôle lors de la cérémonie.