Le rat et Isma reviennent sur leur première vidéo virale

Jusqu’à 7 millions de vues par vidéo

“On a essayé de mettre des scénarios vraiment poussés, de mettre des voix spéciales, la voix du rat, et ça a buzzé direct”.

Dans leurs vidéos sur TikTok, ils mettent en scène un radin avec le filtre d’une tête de rat. Dès les premières publications, ils sont passés de 50 000 vues à plus de 2 millions de vues.

Depuis, ils enchaînent les vidéos virales. Ils ont déjà atteint les 6-7 millions de vues par vidéo.

“Les chiffres, tu les vois, t'as des millions de vues, mais c'est des chiffres. Quand la première fois, les gens, ils nous ont reconnus dans la rue, ça fait bizarre” confie Isma.

Le quotidien d’un rat, d’un radin

L’inspiration, ils la trouvent sur le moment même : “On ne réfléchit même pas. Il allume la caméra, il filme. C’est parti. C’est comme ça”.

Le duo s’inspire d’épisodes du quotidien qui mettent en scène un radin.

Si les idées viennent naturellement, les tournages prennent plus de temps. “Des fois, on comprend 3 à 4 heures de tournage. D'ailleurs, grosse force à notre caméraman, parce que franchement, on le rend fou.”

Certaines vidéos nécessitent 3 à 4 heures de tournage, 1 à 2 h de montage, plus les voix et les musiques.

