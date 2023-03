Le son des vagues géantes de Nazaré en musique

De la musique avec des vagues





Molécule est musicien électronique. Othmane Choufani est surfeur professionnel. Ensemble, Ils ont capturé des sons de vagues pour en faire de la musique.

En 2019, Molécule part à Nazaré, un spot de surf, pour capturer de nouveaux sons. « J’ai vu des images de Nazaré, ce phare, cette vague gigantesque. Je me suis dit que ces vagues immenses devaient faire un son mortel. Alors je me suis mis en tête d’aller à Nazaré en capter le son. »

« Si tu veux une grosse vague, si tu veux du pur son, va à Nazaré ! »

Nazaré est situé au Portugal. C’est un spot mondialement connu pour la taille de ses vagues. « C’est un spot de surf qui a été ouvert il y a quelques années. Il y avait une vague tellement grosse qu’elle n’était pas surfable », détaille Molécule. « Cette vague a été vue pour la première fois en 2012. Depuis cette année-là, c’est devenu un peu la Mecque du surf. C’est la vague la plus consistante, la plus terrifiante, la plus belle et la plus dangereuse à la fois. Donc si tu veux une grosse vague, si tu veux du pur son, va à Nazaré ! », ajoute Othmane.

Pour surfer ces grandes vagues, les surfeurs utilisent la technique du « tow-in ». « C’est une technique où le surfeur est tiré par un jet ski qui l'amène vraiment sur la vague. Ce sont des vagues qui sont trop grosses et trop rapides pour être surfées à la rame. J’ai profité de cette technique pour être vraiment sur le spot avec mes micros, sur un jet ski avec eux, au plus près de l’action », développe Molécule.

« Cette vague a emporté beaucoup de matériel »

« J’ai réfléchi à différent types de micros, à équiper les planches de surf avec des micros contact, j’ai aussi mis des micros un peu spécifiques à l’entrée de leurs conduits auditifs et sous leurs combinaisons pour enregistrer ce que les surfers entendent, explique le musicien. Nazaré, c’est un test grandeur nature, on n’avait jamais fait ça avant, ça n’avait jamais été fait. Mais on a aussi été, faut bien l’avouer, un peu battus par la puissance de cette vague qui a emporté beaucoup de matériel. »

Le tournage a duré deux jours, avec l’aide de trois surfeurs. En utilisant le son des vagues, Molécule a créé quatre morceaux pour l’EP Nazaré. « Je pense que sur le deuxième projet, on sera bien plus en place au niveau technique. Mais c’était fun d’avoir ce crash test à Nazaré », se réjouit Othmane. Molécule renchérit : « C’est une vraie rencontre entre le milieu de la musique électronique et du surf, et je pense que le dénominateur commun, c’est qu’on aime l'adrénaline, qu’on aime se sentir vivant et qu’on est un peu fous. »