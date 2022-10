Le vin bon marché, l'autre Bordeaux

Des bouteilles de vin Baron de Lestac ou Roche Mazet, ça vous dit quelque chose ? Ces noms font partie des vins les plus vendus dans le monde. Derrière leurs étiquettes, il y a un homme qui se cache : Pierre Castel, l'une des plus grandes fortunes françaises. Dans ce nouvel épisode, on va essayer de comprendre comment il a bâti son empire. Je suis Alexia Duchêne et en tant que cheffe à la télévision ou sur les réseaux sociaux, je me bats pour que l’on sache comment on cuisine et quel impact ça a. Manger, c’est 8000 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière et dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire… Dans ce podcast, je vais vous dévoiler l'envers de l'assiette.