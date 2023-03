Les acteurs de Roméo et Juliette de 1968 portent plainte

Ils accusent la Paramount de les avoir “sexuellement exploités”





Les acteurs de Roméo et Juliette qui avaient tourné nus alors qu'il était adolescents accusent aujourd'hui la Paramount de les avoir “sexuellement exploités” en diffusant des images d’eux nus. Le film remonte à 1968. A l'époque, Leonard Whiting et Olivia Hussey ont respectivement 16 et 15 ans. Selon leur plainte, le réalisateur Franco Zeffirelli avait initialement assuré qu'il n'y aurait aucune scène de nu dans le film mais qu'ils pourraient porter les sous-vêtements de couleur chaire lors d'une scène.

Scènes d'amour et de nudité sur un tournage : Anaïs Demoustier raconte

Toujours selon les deux plaignants, Franco Zeffirelli les aurait imploré en fin de tournage de jouer la scène nue sinon le film serait un échec. Après les avoir convaincus, le réalisateur aurait assuré aux jeunes acteurs que la caméra serait positionnée de manière à ce qu’aucune nudité ne soit filmée. On aperçoit cependant les seins de Juliette et les fesses de Roméo.

La vérité sur Sydney Sweeney, actrice de “Euphoria”

Ils réclament 500 millions de dollars de dommages et intérêts

Selon Variety, les deux acteurs ont déposé plainte contre le studio le 30 décembre 2022 auprès de la Cour supérieure de Santa Monica. Ils déclarent avoir souffert d'anxiété et de détresse émotionnelle depuis la sortie du film il y a cinquante-cinq ans et demandent plus de 500 millions de dollars de dommages et intérêts. Pour l'instant, Paramount n’a pas répondu à cette accusation. Le réalisateur Franco Zeffirelli est, lui, décédé en 2019. Variety rappelle qu'en 2018 l'actrice Olivia Hussey estimait en interview que ces scènes étaient nécessaires pour le film et que ce n'était pas si grave.

Elle aide les acteurs à jouer des scènes de sexe

Aujourd'hui l'avocat des deux acteurs estime que les images nues de mineurs sont illégales et ne doivent pas être exposées. “C’étaient alors de très jeunes enfants naïfs dans les années 1960 qui n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. D'un seul coup, ils ont atteint un niveau de célébrité qu’ils n’auraient jamais imaginé et en plus il ne savait pas comment gérer cette violation de leur intimité” a déclaré leur avocat.

Actrice dans le film "Un Monde", Maya a été victime de harcèlement scolaire