La vérité sur Sydney Sweeney, actrice de “Euphoria”

Elle interprète Cassie dans la série Euphoria, Eden dans The Handmaid's Tale et Emaline dans Everything Sucks!. L'actrice américaine Sydney Sweeney se prête pour Brut au jeu de la vérité. Elle adore les arts martiaux et elle collectionne les voitures : "J'aime le fait que chaque voiture a sa propre personnalité. Et j'aime pouvoir les bricoler. Ca me passionne d'apprendre des choses sur leur mécanique et leur puissance". Quand elle avait 15 ans, elle raconte s'être gravement blessée en pratique du motocross : "Ma robe avant a tapé sur une bosse et je suis passée par-dessus le guidon. Ma jambe s'est tordue et je me suis fait une double rupture des ligaments. Pendant un peu plus d'un an, j'ai dû porter une attelle et je ne pouvais pas plier ma jambe. Parfois quand il fait très froid, je sens encore la douleur dans mon genou".

A propos de son expérience dans la série Euphoria diffusée sur HBO, dans laquelle elle joue aux côtés de Zendaya, Maude Apatow, Angus Cloud et Eric Dane, l'actrice confie qu'elle tient un journal pour chaque personnage qu'elle joue : "J'aime écrire un journal pour chacun de mes personnages pour pouvoir m'immerger en eux et construire tout leur univers". "Je crois que je m'identifie à Cassie comme beaucoup de filles le pourraient, dans la façon dont elle cherche l'amour et recherche constamment l'approbation de la part des autres et pas d'elle-même".