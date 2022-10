Les cup noodles et la famine japonaise

Les nouilles instantanées comme les Cup Noodles, il s'en écoule 100 milliards de portions par an ! Au départ, c'est un concept qui a été inventé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par un seul homme : Ando Momofuku. Aujourd'hui, c'est un énorme business. Mais tout ça ne nous dit pas ce qu'il y a vraiment dans ces nouilles et si on fait bien de les manger. C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Je suis Alexia Duchêne et en tant que cheffe à la télévision ou sur les réseaux sociaux, je me bats pour que l’on sache comment on cuisine et quel impact ça a. Manger, c’est 8000 milliards de dollars de chiffres d’affaires l’année dernière et dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire… Dans ce podcast, je vais vous dévoiler l'envers de l'assiette.