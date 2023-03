”Tu devrais partir avec des gens de ton âge”





Cette femme de 63 ans est partie faire du parapente avec son compagnon de voyage préféré, son fils de 30 ans. Leurs aventures ont commencé en 2015, quand S Venkatesh a demandé à sa mère de l’accompagner pour un road trip. Mais Subha Surianarayanan ne s’est pas laissé convaincre facilement. ”C’était surtout à cause de son âge. Ma mère me disait des choses comme : 'Tu devrais partir avec des gens de ton âge, c’est de ton âge.'” En 2015, les amis de S Venkatesh étaient trop occupés pour l’accompagner. Il décide alors de proposer à sa mère de participer à l’aventure. "J’ai juste à dire : 'Maman, c’est là que je veux aller.' Je lui montre des vidéos sur YouTube. Et elle me répond : 'D’accord, c’est parti.'”

En partant avec sa mère, Venkatesh s’est rendu compte qu’elle était la compagne de route idéale… Ensemble, ils ont visité Dharamkot, le Taj Mahal, le Cachemire ou encore Manali. En 2022, ils sont allés à Bir pour l’anniversaire de Venkatesh, et ont l’habitude de tester ensemble des nouvelles activités. “On a fait du parapente. Personne ne fait du parapente à 63 ans, et même moi, j’avais peur.” Désormais, la mère et son fils ont encore envie de découverte et devraient continuer leur périple.

