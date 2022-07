Les femmes qui ont inspiré C. Tangana

“Je n’ai jamais connu un être humain qui mette autant d’énergie dans ses performances”

"J'ai toujours été influencé par des femmes et j'ai toujours travaillé avec elles. Ma mère a été bien sûr une immense influence. J'ai réussi à l'intégrer à ma carrière et elle travaille avec moi maintenant. Ma cousine Chave est devenue ma directrice commerciale. Dans l'album El Madrileño, la chanson Ingobernable est inspirée de l'amour de l'amour des femmes puissantes". Pour Brut, le rappeur espagnol C. Tangana revient sur les femmes importantes de son entourage.

Parmi elles, C. Tangana cite la rappeuse argentine Nathy Peluso : "Je la connais depuis ses débuts parce que nous venons tous les deux de la même scène, qui est née à Madrid et qui est liée au rap old school. Ça fait longtemps que je la suis et je crois que nous avons fait un chemin semblable, du rap vers tout autre chose, puisqu'on est tous les deux très loin maintenant. C'est la personne la plus énergique de l'univers. Je n'ai jamais connu un être humain qui mette autant d'énergie dans ses performances. Aujourd'hui, dans le monde hispanophone, c'est la numéro un. Personne d'autre n'est capable de donner un tel spectacle toute seule". La Húngara, Leonor Watling, Nana Luli, Raquel y Marta, Rita Payés ou encore Jimena Amarillo, découvrez les autres femmes essentielles dans le parcours du rappeur.