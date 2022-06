Niska, Shay et SCH face à leurs débuts

Donc toi, tu m'as mis mal. Maintenant… Salut, c'est Niska. Salut, c'est Shay. Salut, c'est le S pour Brut. et Niska face à leurs débuts. Shay, SCH Faites défiler. Eh, t'as vu, le choix… Pourquoi, pourquoi vous avez choisi ça, en fait ? vous avez choisi ça, en fait? Vous avez un problème On a des choses à régler? - Vas-y, vas-y mets-le. -Eh, c'est bon, c'est bon. Attends, j'ai pas vu. Mon Dieu. Ah ouais, là, c'est chaud. OK. On est tous magnifiques, de toute façon. Oh mon Dieu. Attends mais il avait fait du bruit ce morceau. Bah oui, il avait marché. Est-ce que je peux juger? Mais bien sûr, juge-toi. J'ai pas envie qu'il me juge, lui. Non, moi, j'allais pas te juger, moi. Mais, juste… Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est bien, c'est qu'on voit une meuf rapper. Et pas parler de… Enfin, tu vois, genre… Je suis arrivée sur de la trap, ça, c'est de la trap, une époque où les gens ne faisaient pas trop de trap non plus. Tu vois, c'était assez nouveau. Donc c'était novateur, déjà. La voix, un peu trop aiguë. Le style, le style. Le style, c'était difficile. Très difficile. - Ouais, mais c'était dans son époque. Le maquillage… Moi, je pense que le pire, c'était le maquillage. Le maquillage, c'était difficile, mais à l'époque, voilà, je commençais, j'avais pas… Maintenant, les maquilleuses, je fais attention, parce que je sais qu'elles sont dangereuses. Voilà. T'avais quel âge, là? Non, mais je parle pas de mon âge. Pourquoi tu me - Oh, vas-y, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. T'es un mec bizarre, toi. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, en fait? s'en bat les couilles, en fait ? C'est de la musique. -C'est tout le temps comme ça avec elle, Vous savez pas, On s'en fout, en fait. tout le temps, tout le temps. Et toi, le S, tu as quelque chose à dire ? tu as quelque chose à dire? Non, mais après, c'était… Moi, comme je t'ai dit. Toi, tu peux juger. C'est pas ça, non, c'est pas “moi, je peux juger”, c'est dans le sens où… Admettons, c'est sorti en 2015. Pourquoi tu veux pas que je juge, moi? Là, on a vu ce qui s'est passé, post-2015, machin, - Stop. ça a évolué. Mais si tu le prends en 2015, ça, tu le prends dans son époque, ça veut dire tu kiffes. - Ça date de 2011, ça. 2011, 2011. Non, mais je te dis 2011, comme si je te dis 1984. - Non, mais je te dis 2011, Il savait même pas c'était quoi la trap à cette époque-là. - Mais en gros… Il savait même pas c'était quoil Mais en gros… Mais quand j'ai su. Mais quand j'ai su… - Ah, quand j'ai su… Quand t'as su quoi? On vient de voir quand t'as su ce que t'as commencé à faire, -Non, ça c'était dirty. Ça, c'était dirty. d'abord. T'as commencé par là-bas. Tu vois ce que je veux dire, t'es un ouf. - Mais quand j'ai su la trap… Mais, c'est vrai, je faisais partie des premiers rappeurs à faire de la trap. Rappeuses. Rappeurs. Parce que c'était… Ya trois rappeuses en tout dans toute l'histoire, tu vois ? dans toute l'histoire, tu vois? Non, mais c'est vrai. - Non, mais c'est vrai. Après, voilà, y a plein de choses à dire. Mais c'est les débuts. Pour de vrai, c'était mon premier son. Après, voilà, Booba, il a posé son premier son, désolée, les gars, mais ouais, voilà, c'est tout. Bon vas-y, dis ton mot, de ce que tu penses. Fais voir, le sang. Vas-y, tranquille, tranquille, moi, je vais pas… je vais pas faire de clash. EN DIRECT DU TERTERRE Alors moi, alors, attends, avant tout… En direct du terterre. Avant tout, t'as vu, eux, - Ça date. Eux, tu les as mis bien, frère. - Non. TERTER Rules as m j'ai une coupe a en escalier, wesh. - Non, non, non. Où t'as vu ça? Non. Non. Moi, j'ai gagné. Par rapport à vous deux, Est-ce que lui, tu l'emmènes à Paris? - Coupe au gel. Sérieux, tu l'emmènes à Paris? à Paris ? Attends, j'écoute au moins le son, wesh. Ça va avec l'époque. Mais attends, tu l'emmènes à Paris, toi? Non, tu peux pas le ramener à Paris. Enfin, vous avez choisi des gens, c'était même pas ça. Non, il va rapper après. Vé comme j'étais beau. Coupe au gel et tout. T'es trop mignon. C'est le projet. Naaah. Moi, franchement, je me donne pas 100k. Et les punchlines aussi, elles sont pas mal aussi, les punchlines. Ça aussi, c'est dirty, ça aussi. C'est l'époque de avant, C'est quoi, 2012, ça? - Non, franchement, ça va. J'étais cru, je dis des trucs pas gentils. - Franchement, franchement, franchement, ça va. -C'était en 2012? -C'était en 2012 ? Moi, je me donne pas 100k. Non, mais c'est quelle époque, ça? - Moi, c'est juste la mèche. 2010, peut-être, je sais pas. -Ouais, c'est ça, sur l'instru, tu captes direct. Elle date de quand la vidéo ? Non, mais ça va, au niveau texte et tout, ça va, Ouais, c'est 2010. T'es malade? Ouais 2010. frère. -Ça m'a donné chaud, Non, je lui aurais rien donné, à lui. Ouais. Non, non, sérieux. Moi, je l'ai trouvé touchant. Moi, j'aurais dit peut-être: dégaine, t'as vu. Moi, j'aurais dit tout. Ah ouais, dents en argent, tout, graine de café. Je crois, il aurait perdu au clash, lui. Ça, c'est…je crois que c'est, ouais, c'est l'un de mes premiers clips YouTube, hein. C'est l'un de mes premiers clips sur YouTube. Si je me rappelle bien, Ça date de quoi ? d'à peu près y a dix ans. Ya dix ans. Quand j'étais en groupe. J'étais en groupe. Mineurs enragés. Elle connaît, tu vois. Est-ce que c'est là où y avait comme un… Vous avez fait un court-métrage, là, au début. C'est celui-là même. Tu connais. - Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est celui-là même. -C'est ça, là? Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, elle connaît, elle est branchée. Non. Mais ça, c'était pas chaud. Même pour l'époque, sur la vie de ma mère, - Ah. Ah. parce que ça, t'as vu, je connais. Non, en vrai, c'est vrai, si ça a pas pété, - C'était pas chaud, c'est que c'était pas chaud. c'est que c'était pas ouf. Mais ce qu'il a fait dans cette époque-là, - Mais moi, j'aime bien. juste après, c'était lourd de ouf. Non, moi, j'aime bien. Mais après, ça, t'as vu, c'est chaque chose en son temps, t'as vu, c'était une époque où, je me rappelle, c'était un peu plus dirty, c'était pas encore la trap, et tout. Et du coup, ouais… Mais juste en tant que juges, là, qu'est-ce que vous diriez Eh, vous êtes mauvais. au jeune Niska que vous voyez? Qu'est-ce qu'il doit travailler ? que vous voyez ? Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il aurait à travailler? Standard. C'est ton mot, ça. Euh, franchement, ouais, peut-être, je vais dire, peut-être ça manque un peu d'originalité, tu vois? Là, c'était un peu dans les codes de ce qui se faisait sur le moment, mais je me cherchais, tu vois ce que je veux dire? Mmh c'est ça. Après, moi, j'aime bien la voix du mec, tu vois, y a une bête de voix, bête d'énergie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Sinon ouais, c'est tout. J'ai gagné. Non, c'est Niska. Comment ça, c'est moi? Ouais Niska c'est un clip, ya du son, MP3 dessus, mixé, pré-masterisé… Non mais toi, y avait une DA. T'avais déjà… Y avait du gel, -Y avait l'arrière du McDo. tu vois ce que je veux dire. T'es ouf, toi. Dents en argent, graine de café et tout, wesh. Abuse pas, wesh. T'es fou, les grills et tout. Wesh, à l'époque, on était en avance. Toi aussi, t'étais devant, non ? Non, c'est moi qui gagne en vrai de vrai. Petite fumée, petite light. Budget. Tu vois le délire, y avait du budget. Moi, y avait pas de budg', là. - Oui. En direct du terterre, en direct du terterre. On était à 33 euros de train, - C'est brut.