Aujourd’hui, le chef Simon Auscher partage sa recette de gnocchis de patates douces au beurre de harissa pour moins de dix euros au total. Un "twist" de la recette classique qui est habituellement composée de pâtes à la pomme de terre et de sauce tomate. Pour cuisiner à la maison ce plat ultra simple, vous aurez besoin d’un kilo de patates douces, un œuf, de la farine, du beurre, de la harissa et du parmesan. Voici les différentes étapes décrites et commentées par le chef. Commencez par cuire les patates douces sans retirer la peau au four, ce qui va permettre de “sécher un peu la chair” précise le chef. Avant de déposer les patates douces au four, plantez une fourchette dans la chaire. Il faut compter “50 minutes à 180 degrés”. Une fois la cuisson terminée, il s’agit de transformer les patates douces en purée à l’aide d’un presse purée ou d’une passoire placée au-dessus d’un saladier. Pour cette méthode, vous utiliserez une fourchette pour écraser la chaire puis une spatule.

“Plus il y a de matière, plus c'est facile de la faire passer, donc en mettre le maximum. Je ne suis pas fan des gnocchis avec des morceaux encore à l'intérieur, donc je préfère que la purée soit fine” commente le chef Simon Auscher. Ajoutez une pincée de sel à la purée puis la farine. “L'idée, c'est de commencer avec 250 grammes et on va ajuster pendant le pétrissage. Il faut qu’on puisse travailler la pâte sans que ça colle aux doigts”. Coupez la pâte en plusieurs pâtons. “Les gnocchis, on les fait de la taille qu'on veut. Chacun son truc” affirme le chef cuisinier. Place à la coupe des gnocchis puis à la cuisson. “La cuisson va être très simple. Dès qu'on les met dans l'eau qui boue, dès qu'ils remontent, c'est cuit”. Pensez à bien saler l’eau de cuisson.

Dernière étape de la recette : préparer la sauce d’accompagnement qui est un beurre noisette à la harissa. “Alors c'est un beurre qu'on va un beurre qu’on va laisser légèrement brûler et en fait, il va commencer à changer de couleur. Donc il va avoir une couleur légèrement brune, donc un peu noisette. Et puis surtout, le beurre, il va commencer à avoir cette odeur, justement, un peu plus "noisetée", un peu plus hivernale, un peu plus prononcée”. Ajoutez la harissa dans le beurre en fonction de votre convenance. Retirez le beurre fondu de la casserole et le déposer dans un saladier placé au-dessus d’un bain marie glacé préalablement préparé. “Comme ça, je vais reformer mon beurre pour qu'on puisse à nouveau le tartiner et qu'on puisse le garder au frigo”. Vous pouvez incorporer la sauce directement aux gnocchis si vous les dégustez maintenant. Ajoutez le parmesan râpé au-dessus de l’assiette de pâtes.

Le chef Simon Auscher a appris la cuisine en école hôtelière. Originaire de Strasbourg, il se souvient avoir été passionné de cuisine depuis son enfance. “J'ai un souvenir où je demande à mes parents pour mes douze ans dans un restaurant étoilé. C'est mon premier souvenir d'amour de la bouffe”. Après son baccalauréat, et une année à étudier le commerce et le marketing à Londres, il se rend compte que ce n’est pas ce qui l’intéresse véritablement et il choisit de s’inscrire en école hôtelière. “J'ai fait un BTS hôtellerie-restauration classique. Et c'est là que j'ai appris la cuisine avec des profs géniaux et des stages hyper durs”. Il travaille aujourd’hui en tant que chef privé et il est l’auteur du livre “Twist” publié chez Hachette.

