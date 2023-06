La 16ème édition du festival Hellfest a réuni près de 200 000 festivaliers pour 4 jours de fête, du 15 au 18 juin 2023. Au programme : Heavy metal, rock et costumes sont de mise. L'occasion de découvrir les plus beaux looks de cette édition à Clisson (Loire-Atlantique).

Sur notre chemin, nous avons croisé une femme-pancarte, avec un costume 2-en-1. “J'ai toujours rêvé d'être une femme pancarte. Donc aujourd'hui, j'ai mis une pancarte pour trouver un covoiturage, comme ça, j'ai réalisé mon rêve. Et en même temps, j'essaie de trouver un point positif au fait d'avoir une pancarte sur moi”, ajoute une festivalière.

Pour les tenues du festival, il y en avait pour tous les goûts. Du short/tee-shirt basique à Captain America, cette édition aura été haute en couleur, malgré les fortes chaleurs et les orages. Les places pour la prochaine édition 2024 seront mises en vente dès le 27 juin prochain soit un an avant le début du prochain festival.

