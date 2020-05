Les origines du "coffin dance meme"

D’où vient le coffin dance meme ?

Depuis le début du confinement, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux de courtes vidéos de personnes frôlant la mort suivies de danseurs portant des cercueils. Décryptage.

Connaissez-vous le coffin dance meme, ou meme de la danse du cercueil en français ? Le scénario est toujours le même : une première vidéo met en scène l’utilisateur, qui frôle la mort. Des porteurs de cercueils apparaissent ensuite en dansant.

Ce meme a été réadapté des millions de fois sur Twitter, Instagram et TikTok. Pour certains, ces personnages sont devenus les symboles du confinement, derrière le slogan « Stay at home or dance with us ».

Mais ces personnes qui soulèvent le cercueil existent vraiment ! Au Ghana, on les appelle les « dancing pallbearers », « danseurs des funérailles » en français. Ces hommes sont des danseurs professionnels, qui, à la demande des familles, transforment les funérailles en fête.

Le but : faire du transport du cercueil une parade joyeuse

La première troupe s’est fait connaître en janvier 2015, lorsque la YouTubeuse Travelin’ Sis a partagé des images de l’enterrement d’une proche au Ghana. Depuis, l’idée est devenue populaire dans le pays. Le but : faire du transport du cercueil une parade joyeuse.

« Qu’ils veulent pleurer ou non, on rend les gens joyeux, estime Benjamin Aidoo, chef de la troupe. « C’est le maximum de respect que tu peux donner à la personne que tu enterres. C’est assez impressionnant et il faut encourager cette pratique, car cela nous permet de rendre hommage à une personne qui a été présente sur Terre un long moment et de lui donner un enterrement à la hauteur », abonde une Ghanéenne.