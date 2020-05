Les plans confinement de Clara Luciani

Pour Brut, la chanteuse livre ses bons plans anti-ennui pendant le confinement.

Kubrick, McCartney, Bukowski en V.O. et du coloriage : les bons plans intellos de l’inspirante Clara Luciani.

Un jeu

Je ne sais pas si ça peut être considéré comme un jeu, mais je me suis mise au coloriage. J’ai acheté un livre de coloriage et… C’est des coloriages pour adultes, hein, c’est pas facile. En tout cas ça détend. C’est vrai que quand on colorie, on ne pense à rien d’autre, donc c’est agréable.

Un artiste

L’artiste que j'écoute et qui me met de bonne humeur pendant le confinement, c’est toujours le même. Je suis une fan hystérique de Paul McCartney, donc je suis fidèle à Paul McCartney pendant le confinement.

Un film

J’ai revu Shining. Certains diront que c’est pas une bonne idée de voir des trucs angoissants pendant le confinement et je le conçois, mais c’est vraiment un de mes films préférés, notamment pour l'esthétiqe. Je l’aime et je commence à le connaître par cœur, mais c’est toujours agréable de le revoir, c’est un chef-d’œuvre pour moi.

Une série

En ce moment, une série que je dévore, c’est Curb your enthusiasm avec Larry David, que j’adore. Il me fait beaucoup rire, et je crois qu’on a besoin un tout petit peu d’humour et de légèreté ces jours-ci. Donc c’est une série que je vous recommande.

Un livre

Je viens de lire Hollywood de Bukowski, en anglais, ce qui est une grande fierté pour moi, parce que je parle anglais comme une vache espagnole. Ça a été beaucoup de travail, mais je suis contente. Je pense que le confinement, c’est bien pour ça aussi, pour prendre le temps de faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal.

Une astuce

Lancez-vous des défis entre amis ! Je vous donne un exemple de ce que j’ai fait avec mon amie Theodora : on a choisi ensemble un tableau à reproduire et on s’est donné cinq jours pour le faire. J’avais jamais fait d'aquarelle de ma vie, mais j'ai toujours eu envie d’en faire. C’est pas du tout terminé et c’est un peu moche, mais on s’en fout. Challengez vos amis sur des choses créatives !