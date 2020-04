Les plans confinement des acteurs de "La Casa de Papel"

Les conseils de confinement des acteurs de La Casa de Papel

La saison 4 de « La Casa de Papel » a été mise en ligne sur Netflix le 3 avril 2020. À cette occasion, Brut a rencontré le casting de la série, qui livre ses bons plans confinement.

Une série à regarder

Alba Flores, alias Nairobi : La Casa de Papel, c’est celle qu’on recommande le plus !

Darko Perić, alias Helsinki : Parce qu’il y a ce monsieur qui va beaucoup vous amuser.

Álvaro Morte, alias Le Professeur : Je crois que c’est une saison étrange parce que les personnages avaient besoin d’un moment étrange dans leur vie. Ils avaient besoin de descendre aux enfers.

José Manuel Poga, alias Gandía : Leurs vies sont réellement en jeu.

Alba Flores : Ce qu’ils ont réussi à faire, c’est de rendre la série très divertissante à regarder, et ça continue de rendre accros les spectateurs. C’est ce qu’on souhaite, non ? Que les gens qui nous regardent chez eux, surtout dans ces circonstances, puissent se divertir un petit peu et s'évader du confinement.

Un jeu

Álvaro Morte : Je joue beaucoup avec mes enfants… Aux gens qui ont des enfants, je conseille par-dessus tout de passer le plus de temps possible avec eux, et de les laisser vous proposer des jeux, de retourner un peu en enfance avec eux. Ça me semble très sain.

Darko Perić : Je suis en train de devenir un fou de Lego. Je joue aux Lego tous les jours parce que j’ai un petit garçon.

Álvaro Morte : J’adore le Pictionnary parce que je pense qu’on s'amuse beaucoup. C’est le jeu où tu dois deviner ce que l’autre a dessiné.

Alba Flores : Les Loups-Garous de Thiercelieux. Et tu peux jouer en visioconférence.

Une chanson

Alba Flores : Bob Marley. Toute sa discographie. Ça tient compagnie et ça rend heureux. Ça aide vraiment à garder l’espoir.

Darko Perić : Je pense à Johnny Cash. Tout de Johnny Cash est génial pour ces temps-ci, à mon avis.

Un petit conseil pour rester sain d’esprit

Alba Flores : Ça va passer, et ça nous apprendra tous quelque chose.

Darko Perić : Ça nous montre que nous sommes beaucoup plus forts que nous le croyons.

Álvaro Morte : Beaucoup de gens font un effort énorme pour qu'on s’en sorte dès que possible. Ce qu’on doit faire, c’est rester à la maison. Soyons responsables. Sortons uniquement si c’est nécessaire. J’envoie un message de force, de courage. Je suis sûr que nous allons nous en sortir assez vite. Mais entre-temps, soyons responsables et restons chez nous.