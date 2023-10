“Ça m'est arrivé de me dire: “Je crois que je ne suis pas fan du film, mais j'adore mon rôle, je vais y aller quand même.” Et de me rendre compte que ce n'est pas suffisant. C'est peut-être dans ces moments-là que j'ai beaucoup plus appris que d'autres films où tout était évident finalement”. A l’affiche du film de Mélanie Laurent, “Voleuses”, sorti dans les salles de cinéma le 1er novembre 2023, Adèle Exarchopoulos revient sur les différents rôles qu’elle a joués (ou pas). “Ca m’est aussi déjà arrivé de me dire: “Ah, tiens, je vais faire ça. Stratégiquement, ça va peut-être m'ouvrir une autre porte." Et en fait, la stratégie, ce n'est pas pour moi parce que du coup, je prends moins de plaisir. Ça ne marche pas. En fait, je suis tellement arrivée sur un malentendu, sur un coup de chance. Ce n'était tellement pas prévu pour moi, ce qui m'est arrivé, que maintenant, ça me rassure de continuer à me dire: "Bon, allez, de continuer à me dire: ce n'est pas prévu, on va voir ce qui se passe."”

Lorsqu’elle reçoit un scénario, Adèle Exarchopoulos le lit “comme une spectatrice”. “J'ai envie de participer à des projets que j'ai envie d'aller voir. Je me dis: “Tiens, est-ce que ça me parle ? Est-ce que je serais allée le voir au cinéma ? Est-ce que ma famille irait le voir au cinéma, autant ma grand-mère que mon petit frère ?” Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de ressenti. ça ne s'explique pas tant que ça, en fait”. Pour le film “Voleuses”, réalisé par Mélanie Laurent et dont elle est à l’affiche, Adèle Exarchopoulos a reçu un appel de la réalisatrice: Mélanie Laurent m’a appelée et m’a dit : "Voilà, j'ai envie de faire un film d’action et en même temps de sororité." J'ai lu ce scénario. Déjà, juste d'avoir une scène avec Isabelle Adjani où elle me met une pression, de devoir apprendre à manier les armes, à faire mes propres cascades. Il y avait un truc presque de l'ordre du divertissement que j'aime bien, que je trouve assez noble. Et du coup j'ai dit oui tout de suite après avoir lu”.

Révélée dans “La Vie d’Adèle” en 2013, Adèle Exarchopoulos a depuis multiplié les films. “Passages”, “Sibyl”, “Fumer fait tousser”, “Le Règne animal”, “BAC Nord”... Il arrive encore aujourd’hui à l’actrice de passer des castings. “Quand Jeanne Herry me propose “Je verrai toujours vos visages”, c'est un honneur, c'est une invitation. Mais, il y a un truc dans les castings où c'est rassurant. J'arrive moi-même avec la sécurité de me dire: "Bon. Je peux rendre justice à ce personnage””. Il arrive également que des réalisateurs lui proposent “une aventure” sans encore avoir “tout le scénario”, comme ça a été pour le film “Rien à foutre” d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre. “Le point de départ d’Emmanuel (Marre), c’était de dire: "Voilà, une fois, j'ai fait un vol et il y avait une hôtesse de l'air qui était assise et son regard un peu vide, il m'a bouleversé, point." Je me suis dit : "Pfiou. Est-ce que c'est pas un bourbier?" Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le suivre”.

A la suite de “La Vie d’Adèle” d’Abdellatif Kechiche, un drame dans lequel elle a joué aux côtés de Léa Seydoux, et qui l’a révélée au grand public, Adèle Exarchopoulos a accepté d’autres rôles dramatiques avant de s’essayer à la comédie. “Quand je suis arrivée avec “La Flamme” et “Mandibules”, qui étaient je crois la même année, on m’a dit: “Mais alors t’as envie de faire de la comédie?” Bah évidemment. Je me suis dit: “Quelle angoisse de se dire, non je veux faire que des drames”. C’est juste qu’on ne me l’avait pas proposé avant. Ce n’était pas propice, je n’avais pas eu cette chance-là. C’était merveilleux pour moi d’arriver dans le domaine de la comédie avec le maître de l’absurde qui est Quentin Dupieux et le génie qui est Jonathan Cohen”. Enfin, l’actrice confie rêver pouvoir interpréter “quelqu’un de très immoral, qui a le coeur noir. J’aimerais bien jouer une sale personne, parce que c’est vrai que j’ai eu la chance de jouer des personnages qui procurent beaucoup d’empathie. Et je me dis que ça serait un bon défi”.

Adèle Exarchopoulos est une actrice française née le 22 novembre 1993 à Paris, en France. Elle est surtout connue pour son rôle dans le film "La Vie d'Adèle" (également intitulé "La Vie d'Adèle - Chapitres 1 et 2"), réalisé par Abdellatif Kechiche en 2013. Ce film a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes et a attiré l'attention internationale. Adèle Exarchopoulos a reçu des éloges pour sa performance dans le rôle-titre et a remporté plusieurs prix, dont le César de la meilleure actrice en 2014.