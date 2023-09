Dans les locaux des créateurs des cartes Pokémon à Tokyo





Brut a été invité dans les locaux des créateurs des cartes Pokémon, voilà comment ça s'est passé et voici ce qu'on a appris.





Creatures est l’entreprise qui s’occupe de designer des Pokémon et des cartes à collectionner. Avant Pokémon, l'équipe de Creatures formait Ape Incorporated, les co développeurs de EarthBound, le jeu vidéo qui a inspiré Undertale. Dans les locaux, ils ont une reproduction à taille humaine du café de Detective Pikachu.

Nous avons rencontré Atsushi Nagashima, le directeur du jeu de cartes Pokémon. Il a raconté que la création d'une carte peut prendre plusieurs mois, entre le choix de la créature, de ses statistiques, de ses capacités, et qu'avant qu'un artiste la dessine, elle est testée sur ces tables par 20 personnes dont le métier est donc de jouer des parties de cartes Pokémon, de 9h à 17h et du lundi au vendredi. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la récente popularité du jeu de carte, il a dit que ça le rendait très fier, mais pas de commentaire sur l'explosion des prix et de la spéculation.

Nous avons aussi fait la connaissance de Yuka Morii, une artiste qui designe des cartes Pokémon. Sa spécialité, c’est la 3D et l’argile. Elle expliquait que plus de 240 artistes travaillent avec Creatures pour concevoir des cartes pokémon. Quand ils sont sollicités, c'est à chaque fois pour plusieurs cartes, jamais une seule, et ils ont souvent entre une et deux journées pour envoyer un premier jet. Depuis la création du jeu de carte en 1998, plus de 44 milliards de cartes ont été imprimées.

