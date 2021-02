Lonni Pike, star de TikTok à 56 ans

À 56 ans, Lonni Pike est une star de Tik Tok

Sur Tik Tok, elle s’appelle @grayhairandtattoos. À 56 ans, elle assume ses tatouages et veut déconstruire les stéréotypes sur les femmes de son âge. Voici le portrait de Lonni Pike.

Ne plus se soucier du regard des autres

Tout a commencé avec sa troisième vidéo sur la plateforme, énormément partagée. Elle y défend son style vestimentaire et répond aux critiques qui considèrent qu’elle s’habille “trop jeune pour son âge”.

Lonni Pike assure dans cette vidéo : ”Ne laissez pas ce genre de personnes vous arrêter. Portez ce que vous voulez. Exprimez-vous, même si les gens pensent que vous ressemblez à une adolescente. Qui s’en soucie ? Je le prends comme un compliment.”

L’amour du tatouage

Lonni Pike explique s’être fait tatouée pour la première fois à 30 ans, suite à son divorce. Très investie au sein de la communauté du tatouage, elle souhaite montrer qu’il est possible de se tatouer à tout âge, malgré les clichés.

“Et je veux aussi montrer aux plus jeunes : vous êtes qui vous êtes à 20 ans avec des tatouages et vous allez juste être la même personne quand vous aurez 50 ans. Vous aurez juste des cheveux gris et quelques rides, mais c’est ce que vous devez attendre avec impatience”, ajoute Lonni Pike.