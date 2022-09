Muse : presque 30 ans de carrière

«L’une des seules choses qui n’a pas bougé dans nos vies, c’est notre amitié »

“Il y a tellement de groupes qui se séparent parce qu'ils se détestent ou je ne sais quoi. Si tu n’as pas une relation solide, c’est facile de s'énerver et de dire à l’autre 'Fuck you'.” Après un 9ème album “Will of the People” dans les bacs et presque 30 ans de carrière, Muse raconte le secret de sa longévité. “Le fait qu'on se connaisse depuis l’école a fait que, avec les années, le succès, le fait de devenir vraiment riche mais aussi le changement de style de vie, les divorces, les relations amoureuses qui se font et se défont, et bien, finalement, la seule chose qui n’a pas bougé, c’est notre amitié”, explique Matthew Bellamy, chanteur et guitariste du groupe. Dans les backstages du concert de Matthieu Chedid

“Je crois qu’on s’est rencontré la première fois quand on était vraiment tout petit, vers 5 ans, mais on ne se connaissait pas vraiment.” Devenus amis au collège, ils décident alors de former un groupe. Le groupe s’appelle d’abord "Gothic Plague", puis “Rocket Baby Dolls”, avant d’adopter “Muse” pour nom final. Les membres se souviennent encore de l’un de leur premier concours, “The Battle of the Bands”. "On avait du maquillage et tout puis on a envoyé du gros heavy metal et à la fin on a détruit la scène, balancé tous les instruments et fracassé les guitares. Je pense qu’on était juste un peu rebelle contre le concept de compétition mais quelque part, ça nous a permis de gagner.” Dans les coulisses du concert de Sexion d'Assaut