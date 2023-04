Netflix: la fin du partage de compte fait fuir les abonnés

2/3 des utilisateurs profitaient du partage de compte sur Netflix

La fin du partage de compte a déjà été évoquée en France. Cette mesure est appliquée dans certains pays, dont l'Espagne. Pour résumer, elle consiste à définir un réseau Wi-Fi comme réseau principal du compte. Si un utilisateur se connecte trop souvent à Netflix via un autre réseau, il doit être enregistré comme utilisateur supplémentaire et cela coûte 5,99 € en plus par mois.

Selon une étude publiée le 26 avril par Kantar, “Netflix aurait perdu plus d'un million d'utilisateurs en Espagne” au cours des trois premiers mois de 2023. La mesure aurait donc déjà des répercussions. En effet, près des deux tiers des utilisateurs utilisaient le mot de passe de quelqu'un d'autre plutôt que de payer pour leur propre compte.





Netflix revendique 232 millions d’utilisateurs dans le monde

De son côté, Netflix affirme constater “des annulations sur chaque marché où la fin du partage de compte est annoncée”. L'entreprise déclare qu'il s'agit d'une “baisse momentanée le temps que les utilisateurs qui ne payaient pas leurs comptes commencent à ouvrir leur propre compte”.

Pour rappel, Netflix revendique 232 millions d'utilisateurs dans le monde et estime qu'environ 100 millions d'entre eux partagent leur mot de passe. Cette interdiction de partage de compte vise à inciter les utilisateurs à souscrire à leur propre abonnement et ainsi augmenter les revenus de Netflix. Cependant, cette mesure semble avoir un impact négatif sur le nombre d'utilisateurs, du moins en Espagne pour l'instant.