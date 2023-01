Ni fève ni couronne à l’Élysée pour la galette des rois

Une tradition instaurée en 1975 par Valéry Giscard d'Estaing

"Il n'y a pas de fève dans cette galette parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de roi à l'Élysée" déclarait le président de la République, Emmanuel Macron, depuis le palais présidentiel le 5 janvier dernier. Est-ce que vous saviez qu'à l'Elysée, il ne peut pas y avoir de fève ni de couronne pour la galette des rois ?

Début janvier, traditionnellement, l'Elysée organise une cérémonie pour l'Epiphanie. Des boulangers et des représentants du secteur sont invités à partager une galette avec le président. Cette tradition qui a été instaurée en 1975 par Valéry Giscard d'Estaing et s'il ne peut pas y avoir de fève ni de couronne, c'est parce que la France est une République et plus une monarchie. A l'Elysée, on ne parle donc pas de galette des rois mais de galette tout simplement. Selon la coutume, la recette de la galette inclut de la frangipane et une pâte feuilletée ainsi qu'une fève en porcelaine. Chaque année, selon la tradition liée à l'Epiphanie, la galette est à consommer le premier dimanche du mois de janvier.