"Le plagiat de BAPE est inacceptable pour Nike”





Nike attaque en justice la marque BAPE pour copie de ses designs de sneakers. La Air Force 1 de Nike similaire à la BAPE Sta ? La Air Jordan à la Court Sta ? Ou la Dunk Low à la Sk8 Sta ? Vingt ans après le lancement de la première BAPESTA créée par Nigo, Nike décide d'intenter une action pour "violation du copyright de plusieurs de ses modèles emblématiques".





Selon les termes du procès, les deux marques se sont déjà rencontrées il y a plusieurs années, en 2009, pour discuter du design très similaire des chaussures de BAPE, ce qui avait conduit la marque japonaise à réduire sa production et à fermer la plupart de ses boutiques aux États-Unis. Cependant, en 2021, BAPE a de nouveau augmenté son volume de production.





"Le plagiat de BAPE est et a toujours été inacceptable pour Nike, et comme les infractions ont récemment pris de l'ampleur et pourraient devenir un danger significatif pour les droits de Nike, nous devons agir maintenant." La marque dit aussi que les sneakers BAPE vendues sur le marché secondaire sont souvent décrites comme des AF1 ou des Dunk, ce qui peut porter à confusion. Nike exige alors que BAPE retire ses modèles de la vente et réclame un montant non spécifié de dommages et intérêts.





BAPE pour “A Bathing Ape”, c’est une marque spécialisée dans le streetwear de luxe et créée au Japon par Niglo, dont le vrai nom est Tomoaki Nagao. Styliste, DJ et homme d’affaires, il travaille actuellement comme directeur artistique de la marque Kenzo. Comme d’autres marques de luxe, la marque “A Bathing Ape” est l’objet de contrefaçons et de “fake BAPE”.