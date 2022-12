Omar Sy bientôt de retour dans la série Lupin sur Netflix ?

“Oui, la série revient mais quand ? Je ne peux pas le dire…”

“Oui, la série revient mais quand ? Je ne peux pas le dire…” a déclaré l’acteur et humoriste Omar Sy à propos de la série Lupin diffusée sur Netflix. La plateforme de streaming a dévoilé une bande-annonce de la 3e partie de la série mais la date exacte de mise en ligne reste encore inconnue. Pourquoi cette barbe ? Voici la réponse d’Omar Sy…

Le casting sera composé d’Omar Sy, qui interprète le personnage principal, Assane Diop, inspiré du gentleman-cambrioleur le plus célèbre au monde, Sont également à l’affiche de la série Ludivine Sagnier et Clotilde Hesme, Nicole Garcia. La série Lupin a été créée par George Kay et François Uzan. Elle a pour inspiration l’univers du personnage d’Arsène Lupin, création de Maurice Leblanc. 3 moments qui ont changé la vie de Omar Sy