On était au premier championnat du monde de la frite à Arras

"Moelleuse à l'intérieur, croustillante à l'extérieur" La meilleure frite au monde est… française ! Découpe, huile, cuisson et petits secrets, la frite c'est du sérieux. On a suivi les candidats belges et japonais au premier championnat du monde à Arras.