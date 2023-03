On fait le point sur l’enquête concernant Norman Thavaud

Webedia a cessé sa collaboration avec le youtubeur





La garde à vue de Norman Thavaud, le youtubeur aux 12 millions d'abonnés, pour viol et corruption de mineur a été levée sans poursuite à ce stade. Le dossier a été transmis à au parquet de Paris et l’enquête, confiée à la Brigade de protection des mineurs, se poursuit. Selon France Info, la garde à vue a duré 36 heures. Norman a été confronté à 4 des 6 plaignantes. Cinq d’entre elles l’accusent de viol et la sixième affirme que le youtubeur l’a “manipulée pour obtenir des photos à caractère sexuel” alors qu’elle était mineure. Les plaignantes indiquent aussi que Norman leur a envoyé des photos de lui en érection. Le youtubeur a lui “nié toute contrainte”.

Le youtubeur Norman Thavaud en garde à vue



Selon TF1, Norman affirme que la 6ème plaignante, celle qui s’estime manipulée, a “toujours fait une fixette” sur lui et qu’elle “lui gâche sa vie toutes les semaines depuis trois ans”. En larmes devant les enquêteurs, le youtubeur a raconté “subir des menaces de mort, des hordes d'insultes et du cyberharcèlement” et que tout était “très orchestré” par la jeune fille.

Elle trolle les harceleurs : Aline Dessine raconte



Dans une interview accordée au média québécois Urbania, la plaignante, âgée de 16 ans au moment des faits, en 2017, estimait qu’elle “était jeune” qu’elle “admirait” Norman et qu’elle est “tombée facilement dans le panneau”. “Les photos qu’on s’envoyait mutuellement étaient de plus en plus osées. C’est à partir de là que c’est devenu problématique et qu’il a été de plus en plus insistant et demandant”, expliquait-elle. Plusieurs autres femmes, parfois mineures, ont déclaré que Norman Thavaud avait eu des comportements similaires avec elles. Outre le plan judiciaire, le groupe Webedia a annoncé suspendre sa collaboration avec Norman Thavaud, suite à sa garde à vue.

L'appel d'eurodéputées contre le harcèlement en ligne des femmes