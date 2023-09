Perspective(s), par Laurent Binet – Brut Book

BRUT BOOK. Un roman policier, historique et épistolaire : c'est Perspective(s), le nouveau livre de Laurent Binet publié chez Grasset. Il nous raconte comment il l'a pensé, ses partis pris et en quoi Game of Thrones et 24 Heures chrono l'ont influencé. 📚 Dans ce format Brut Book, plusieurs écrivains racontent à Brut pourquoi et comment ils ont écrit leur nouveau roman publié à l’occasion de la rentrée littéraire.