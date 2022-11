Une première place détenue depuis 2013

PewDiePie n'est plus le youtubeur le plus suivi au monde. Le Suédois aux 111 millions d'abonnés s'était fait connaître en se filmant en train de jouer à des jeux vidéo. Il était le youtubeur le plus suivi au monde depuis 2013. Mais il est désormais deuxième derrière MrBeast, et ses 112 millions d'abonnés. Le youtubeur américain réalise des vidéos où il relève des défis insolites.

Il avait d'ailleurs été remarqué pour son adaptation en jeu réel de la série Squid Game. Actif depuis 2012 sur la plateforme, c'est en 2018 qu'il se fait vraiment connaître en faisant des dons à hauteur de plusieurs milliers de dollars, pour les youtubeurs et streamers twitch. Ce n'est qu'en juillet 2022 qu'il atteint les 100 millions d'abonnés, le second à atteindre ce palier derrière PewDiePie. Selon Forbes, il est également le youtubeur le mieux payé au monde.