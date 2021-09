Portrait : Ayoub @breakupwithayoub, tiktoker

"Sur TikTok, on voit naître un type d'humour et je suis content d'en faire partie." Il a le meilleur "air mystérieux" de TikTok... Et 350 000 personnes le suivent grâce à ça. Brut a suivi @breakupwithayoub à Cachan, là où il a grandi.