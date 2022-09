Quand mère et fille cartonnent sur TikTok

”J’ai toujours adoré les tenues de ma mère.”

"Un soir, j'ai décidé de la prendre en vidéo et de reproduire un format que j'avais vu pas mal de fois sur TikTok, donc lui demander la tenue du jour et, je sais pas, j'ai fait ça un jour et puis je l'ai posté, et puis les gens ont adoré et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a décidé de continuer. Une à deux fois par semaine, Ninon filme Nathalie, sa maman, en train de décrire ses tenues. La jeune femme poste les réactions sur la plateforme TikTok. Avec une vidéo cumulant les 7,9 millions de vues, chacun de leurs postes sont attendus par leurs followers. "Les commentaires sont quand même en énorme majorité bienveillants, et j'avoue que c'est ce qui fait aussi qu'on continue, parce que c'est ultra gentil, je reçois plein de messages de jeunes filles qui me disent : 'Ah, j'adore, plus tard, j'aimerais bien avoir une carrière comme vous …'" sourit Nathalie.

Le duo profite surtout de ces vidéos pour passer du temps ensemble. "Pouvoir travailler, entre guillemets, avec ma mère, pour moi, c'est le rêve, quoi," avoue la jeune femme. Un avis que rejoint sa maman Nathalie : "Je suis ravie de passer ces moments avec Ninon, et j'allie aussi ma passion de la mode et le fait de pouvoir aussi expliquer des tendances, faire matcher des vêtements, et c'est tout ce que j'aime faire."