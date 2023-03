Qui se cache derrière ces faux-comptes qui inondent nos messageries ?

La vérité derrière les faux comptes Instagram





Comment réagir lorsque l’on se retrouve soudainement, sur Instagram, sur une conversation de groupe initiée par un étrange compte à la photo de profil souvent explicite, qui propose aux participants de cliquer sur un lien ? Surtout ne pas cliquer. Voilà pourquoi.

Les liens envoyés mènent à des sites pornographiques et des redirections

La plupart du temps, ces faux profils sont agrémentés d’une photo censée “attirer” le regard de certains utilisateurs. Baptiste Robert est chercheur en cybersécurité et hackeur. Il explique qui se cache derrière ces profils : “Ce sont des opérateurs, des gens qui sont derrière des ordinateurs et qui, toute la journée, vont gérer ce qu’on appelle des fermes de bots et qui sont payés au jour le jour pour gérer ces profils-là.”

Ces opérateurs créent des groupes sur Instagram avec plusieurs utilisateurs choisis par le logiciel, puis envoient des liens en incitant les utilisateurs à cliquer. Baptiste Robert explique que si l’on clique, on risque de tomber probablement sur des sites à caractère pornographique, et avec plusieurs redirections. “Vous allez cliquer sur un lien, qui va vous amener sur un autre, qui va vous amener sur un autre et vous allez vous retrouver sur un site Internet lambda. Parfois, vous pouvez cliquer deux fois sur le même lien et vous allez vous retrouver sur deux sites différents”, ajoute-t-il.

Une activité illégale

Ceux qui se cachent derrière ces faux profils ont plusieurs objectifs : améliorer la visibilité et le référencement de leur propre site grâce à ces clics et visites involontaires, ou bien dans le cadre d’une campagne de désinformation et la diffusion de fake news, comme lors des élections présidentielles américaines.

Ces actions sont totalement illégales, et Baptise Robert souhaite sensibiliser les utilisateurs : “C’est contre les termes et conditions des plateformes et ça vient vraiment polluer l’espace public que sont les réseaux sociaux.”

Il conclut : "Signalez ces comptes-là, reportez-les et bloquez ces comptes, comme ça vous faites en plus une bonne action pour tout le monde.”