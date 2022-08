Rencontre avec Brad Pitt et sa doublure cascade David Leitch

“Ce n'est pas simplement une bagarre. Ils sont vraiment drôles”

Ils se sont rencontrés sur le tournage de Fight Club, où David Leitch était la doublure cascade de Brad Pitt. "Le gros du travail, en tant que doublure, c'est souvent de faire la chorégraphie, de l'apprendre et d'entraîner l'acteur pour qu'il puisse en faire autant que possible" explique l'ancien cascadeur. Les deux hommes ont ensuite collaboré sur les films Mr. et Mrs. Smith, Troie, John Wick, etc. David Leitch présente aujourd'hui son premier film en tant que réalisateur, Bullet Train. "J'ai toujours adoré et respecté les cascadeurs. S'ils font leur job correctement, on ne les remarque pas. C'est comme les pilotes ou les arbitres. Ils sont les stars silencieuses d'une équipe et les vrais muscles. C'est drôle parce que le destin nous a emmenés dans des directions différentes et nous réunit aujourd'hui. C'est une jolie symétrie, comme un cercle, qui se referme" commente Brad Pitt.

A propos de son expérience dans la comédie Bullet Train, l'acteur américain explique : "La première fois que j'ai vu les chorégraphies, j'ai été impressionné parce que c'était marrant aussi. Nous avons beaucoup de respect pour Jackie Chan. C'est construit autour d'un personnage, ce n'est pas simplement une bagarre. Ils sont vraiment drôles". "Jackie Chan a été une grande inspiration. Le comique corporel qu'on voulait créer avec Coccinelle était dans le genre de Buster Keaton, de Jackie. Et Jackie, dans ce domaine, c'est le maître. Il rend les choses tellement drôles avec ces scènes de combat folles" ajoute le réalisateur.