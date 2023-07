Qui est H.E.R. ?

H.E.R., de son vrai nom Gabriella Wilson, est une chanteuse de R'n'B/soul multi-instrumentiste. Elle est autrice-compositrice-interprète et musicienne américaine. En 2016, elle sort son premier projet H.E.R. Volume 1 et fait le choix de ne pas dévoiler son visage pour que le public se concentre davantage sur sa musique que sur sa personne. “Quand j'ai sorti mon premier projet, je voulais vraiment que les gens se concentrent sur la musique et les choses que je disais, et je ne voulais pas qu'ils sachent à quoi je ressemblais. Je ne voulais pas que l'on parle de choses extérieures. Je voulais que les gens écoutent vraiment avec leurs oreilles et non avec leurs yeux, ce que vous faisons beaucoup avec les réseaux sociaux”.

Elle explique avoir toujours eu un instrument avec elle, celui-ci faisant partie intégrante de sa performance artistique et de son identité. “Oui, on peut facilement tomber dans, je ne sais pas, les moules qu'ils ont créés pour les femmes, mais il est très difficile d'être vulnérable et de savoir que l'on se suffit à soi-même. On peut vite vouloir ressembler à quelque chose d'autre ou de se dire: ‘Oh, ça, ça fonctionne bien, alors habille-toi comme ça’ ou ‘Ça, c'est ce qui marche, donc tu devrais faire ça.’ Mais j'étais très attachée à mon art et à mon identité, et j'ai pris beaucoup de risques en allant à contre-courant à l'époque. Mais je pense que les choses sont en train de changer parce qu'on voit des femmes de tous les genres musicaux, de toutes les ethnies, avec des looks, des messages et des vibes différentes. Donc j'en suis très heureuse”.

Son inspiration : Alicia Keys

H.E.R. se souvient de nombreux artistes qui l’ont inspiré étant plus jeune dont une en particulier : Alicia Keys. “Il n’y avait pas beaucoup d'artistes qui chantaient et jouaient d'un instrument, et elle y tenait vraiment, vous savez, à jouer du piano, ça faisait partie d'elle. Et ça m'a beaucoup inspirée. Les premières chansons que j'ai appris à jouer et à chanter étaient celles d'Alicia Keys”. En 2020, elle lance une série de lives “Girls with Guitars".

Dans ses vidéos, elle échange avec d'autres femmes musiciennes de l'industrie. “Nous sommes beaucoup plus fortes ensemble et je pense qu'il est important de se soutenir et de s'encourager mutuellement parce que nous sommes toutes différentes. Il y a de la place pour tout le monde. Et "Girls with Guitars" a été pour moi une façon très amusante de le faire. C'est quelque chose que j'ai fait parce que je m'ennuyais pendant la pandémie et que j'avais tellement envie de jouer de la musique. Et c'était un moyen pour les gens de voir des artistes qui ne collaboreraient pas nécessairement en studio, peut-être juste pour faire une jam, avec comme vous l’avez dit, Kiana Ledé, ou moi et Willow Smith et Sheryl Crow était là aussi, Tori Kelly”, explique l’artiste.

Chanteuse mais aussi actrice

Grâce à sa musique, elle remporte 5 Grammys et 1 Oscar. En décembre 2022, elle incarne Belle dans une version live de La Belle et la Bête. Elle est la première femme philippino-américaine dans ce rôle. “Je n'ai jamais pensé que je serais une princesse Disney, mais je pense que c'était plus important pour moi que n'importe quoi d'autre. Vous savez, bien sûr, cette représentation est importante pour les petites filles. Je suis heureuse d'avoir pu être une source d'inspiration. Et je pense que pour moi, je n'imaginais pas que je pourrais être une princesse Disney. C'était très différent d'être sur scène ou d'être en tournée, de jouer la comédie, de danser, de chanter, tout cela en même temps. de danser. Et cela m'a aidée encore plus dans mon travail artistique. Et j'ai tellement hâte que les gens puissent voir mon visage, me voir sur grand écran, me voir en tant qu'actrice m'amuser de cette manière. C'est pour ça que c'était très important pour moi”, assure-t-elle.

