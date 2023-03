Une vie : Rihanna

“La confiance en soi peut rendre n’importe qui sexy”





Robyn Rihanna Fenty naît en 1988 sur l’île de la Barbade, aux Caraïbes. Alors que son enfance est marquée par les addictions de son père, elle trouve du réconfort dans le chant. À 15 ans, elle est repérée par le producteur Evan Rogers, alors qu’il est en vacances à la Barbade. Elle rencontre ensuite Jay-Z, qui veut immédiatement qu’elle signe un contrat avec son label, Def Jam. À 17 ans, elle sort son premier single, qui arrive au sommet des hit-parades. Son premier album "Music of the Sun" sort la même année et se vend à plus de 2 millions d’exemplaires aux États-Unis.

Rihanna défend l'accès à l'éducation

Le tube "Umbrella", n°1 de nombreux hit-parades, lui vaut son premier Grammy Award dans la catégorie “Meilleure collaboration de rap”. En février 2009, elle annule une prestation prévue lors de la cérémonie des Grammy Awards après avoir été frappée par son petit ami de l’époque, Chris Brown. Le rappeur est condamné à 180 jours de travaux d’intérêt général pour coups et blessures. Rihanna se plonge plus que jamais dans la musique et sort 4 albums en l’espace de 3 ans. Lors des confinements liés à la pandémie de Covid-19, elle donne plus de 4 millions de dollars pour aider les victimes de violences domestiques. En janvier 2022, elle annonce qu’elle attend son premier enfant avec son conjoint, le rappeur A$AP Rocky.

Une vie : Shakira