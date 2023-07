“J'essaie de soigner un peu les gens et de me soigner moi-même”





“J'essaie d'être utile à tout le monde, de soigner un peu les gens et de me soigner moi-même”. En 2020, Théo Maclay aka Nuit Incolore se lance professionnellement dans la musique. “À côté du bac, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un exutoire, et j'ai commencé à écrire des poèmes, que je chantais derrière mon piano, la nuit. Et je les enregistrais sur mon téléphone. Puis je me suis dit : il faudrait que je fasse un peu plus de prod, et je suis passé à l'ordinateur”.

En studio avec Thylacine





Brut l’a retrouvé dans son studio où il est en train de travailler sur un nouveau morceau. “On commence toujours par la prod. Ce qui est important dans une musique, c'est de pouvoir faire des montagnes, des contrastes, entre couplets et refrain, pour ne pas faire dormir l'auditeur” décrit Nuit Incolore. Après la prod, vient l’écriture du texte. “Je prends une feuille A4. Pour moi, si je veux laisser des empreintes, il faut d'abord que ça commence par une empreinte physique et j'écris le texte, je me prends un peu la tête, pour que ce soit assez littéraire”.

Ex-chanteuse de métal, elle est devenue chanteuse d'opéra





“Je veux être un exemple pour cette communauté un peu geek, recluse sur soi-même”





L’objectif de l’artiste n’est “clairement pas la notoriété” mais “plutôt que la chanson puisse être analysée dans un cours de français”, son souhait personnel depuis “toujours”. La nuit l’inspire particulièrement, c’est aussi pour cela qu’il a choisi son nom de scène : Nuit Incolore. “C'est le seul moment où je suis au plus proche de moi, où j'ai du temps, pour composer et pour pouvoir poser mes émotions”. Après l’écriture du texte vient l’enregistrement, “le moment où je passe derrière le micro”. L’enregistrement a toujours lieu dans sa chambre. Dernière étape : le mixage, “pour que tout sonne bien, que tout ait une couleur et que ça forme un arc-en-ciel, en soi”.

Brut en session avec le rappeur Soolking





“Je veux être un exemple, et le bon, pour cette communauté un peu geek, recluse sur soi-même, qui ne sort pas. C'est un peu en tant que porteur d'espoir que je veux que ma musique soit reconnue, pour montrer qu'une personne timide peut chanter devant plein de gens sur scène et que, dans la vie, il faut juste oser” affirme le chanteur suisse d’origine vietnamienne.

La chanteuse Prudence du groupe The Dø raconte ce qu'est le sisu