Retour sur la carrière de Natalie Portman

Natalie Portman, de son vrai nom Neta-Lee Hershlag, naît en 1981 à Jérusalem. À 3 ans, elle quitte Israël avec sa famille pour s’installer aux États-Unis. À 10 ans, elle est repérée par un agent de mannequins dans une pizzeria. L’année suivante, elle est choisie parmi 2000 filles pour incarner le rôle de Mathilda dans Léon, de Luc Besson. “J’étais si enthousiaste à 13 ans, lorsque le film est sorti, d’avoir les retours du public sur mon travail et mon art. J’ai ouvert frénétiquement ma première lettre de fan pour y découvrir le fantasme de viol qu’un homme m’avait écrit. J’ai refusé tous les rôles qui comportaient ne serait-ce qu’une scène de baiser et j’ai délibérément parlé de ce choix en interview” raconte l’actrice. Star Wars : Anthony Daniels, l'acteur dans le costume de C-3PO

En 1999, elle est la reine Amidala dans Star Wars, épisode I : La Menace fantôme. Juste après la sortie du film, elle entame des études de psychologie à la prestigieuse université d’Harvard. En 2005, elle se rase la tête pour le film dystopique V pour Vendetta. À 29 ans, elle décroche l’Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle de ballerine au bord de la crise de nerfs dans Black Swan de Darren Aronofsky. En 2011, elle joue dans son premier Marvel : Thor. Elle y incarne Jane Foster, aux côtés de Chris Hemsworth. L’année suivante, elle épouse le chorégraphe français Benjamin Millepied. Ensemble, ils ont deux enfants. En 2017, elle révèle avoir été trois fois moins payée que Ashton Kutcher pour le film Sex Friends, sorti en 2011. “Je crois que c’est quelque chose dont les femmes ont beaucoup de mal à parler. Et c’est important de s’assurer qu’on en parle, parce que c’est comme ça qu’on arrivera toutes là où on doit être”. En 2022, elle est de retour dans le rôle de Jane Foster, devenue Mighty Thor, dans le 4e opus des aventures du super-héros Thor : Love and Thunder. La réalisatrice oscarisée Chloé Zhao parle du regard féminin au cinéma