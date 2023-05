Pourquoi la venue de l'acteur a créé la polémique au Festival de Cannes 2023 ?

La présence de Johnny Depp au Festival de Cannes a créé la polémique. Depuis son procès qui l’opposait à son ex-femme, l’actrice Amber Heard, il n’avait fait que de rares apparitions en public. Sa venue au Festival fait donc polémique car différents collectifs d’acteurs et actrices, et féministes, accusent l'industrie du cinéma de "célébrer les agresseurs" et de "participer à la banalisation des violences masculines", selon l'organisation Osez le Féminisme!. Le journal Libération avait également publié une tribune dans laquelle 123 actrices et acteurs avaient vivement critiqué cette industrie qui “ouvrait le tapis rouge aux hommes et femmes qui agressent”, en référence à Johnny Depp et Maïwenn qui avait fait récemment l’objet d’une plainte judiciaire après avoir agressé le journaliste Edwy Plenel. Quant à Johnny Depp, son procès avait été très médiatisé où durant six semaines, de nombreuses personnes avaient suivi cette longue bataille de six semaines qui opposait les deux acteurs, avec la diffusion en direct du procès sur Internet. Après leur divorce en mai 2016, ils s'accusaient mutuellement de violences conjugales où ils ont été tous deux déclarés coupables de diffamation, condamnés ainsi à verser des dommages et intérêts.

Après sa dernière venue en 2011, c’est donc pour l’ouverture de la 76ème édition du Festival de Cannes que l’acteur est apparu au côté de l’équipe du film “Jeanne du Barry”, réalisé par Maïwenn, dans lequel il détient l’un des rôles principaux du film, où il y incarne Louis XV, jouant en français. Il a également assisté à la projection du film, où l’acteur a reçu une longue ovation de sept minutes à la fin du film présenté.

En conférence de presse, le lendemain de la projection, le journaliste Matt Donnelly de Variety l'a interpellé, après la demi-heure de retard de la star. “Votre présence ici à Cannes a déclenché une controverse, à cause des problèmes que vous avez eus avec la loi. Que diriez-vous à ceux qui pensent que vous n'auriez pas dû venir au Festival ?”, a demandé le journaliste à l’acteur. Ce à quoi Johnny Depp a répondu : “Vous me demandez, théoriquement, ce que je ferais s'il y avait des gens qui ne voulaient pas me voir au Festival de Cannes? Et si un jour on m'interdisait, en toutes circonstances, catégoriquement, d'aller à McDonald's, à vie? Qui sont-ils? Qu'est-ce que ça leur fait ?”

Son parcours d’acteur, réalisateur et producteur

Dans une interview par Brut., Johnny Depp est revenu sur son parcours en tant qu’acteur. Il revient notamment sur les questions qu’il se pose quand il débute la préparation de son rôle, comme celui de Louis XV dans le film de Maïwenn. “La première chose en tout cas pour moi, quand je lis un scénario pour la première fois, c'est qu'on s'y plonge. Et s'il vous retient, au-delà d'une quinzaine de pages, c'est qu'il y a quelque chose dans le personnage qui vous ouvre la possibilité d'ajouter quelque chose au rôle, plus de profondeur. Je lis en écrivant de petites notes horribles, complètement illisibles. À la première lecture, je lis tout, et la deuxième fois, je ne lis que les dialogues, je ne lis pas l'action, les instructions qu'ils vous donnent. J'ai vraiment apprécié le défi que ça représentait, de jouer Louis XV, pour moi, le péquenaud du Kentucky, de jouer Louis XV dans un film français. Ce que j'ai trouvé très étrange, mais c'est sûrement normal, c'est que j'ai commencé à rêver en français. C'est sûrement un signe intéressant de quelque chose”.

Il explique avoir beaucoup appris, autant en qualité d’acteur que d’humain, de l'acteur Marlon Brando, qu’il avait dirigé dans le film The Brave, qu’il avait lui-même réalisé. “On se comprenait, tout simplement, comme deux gars sortis de nulle part et qui ont vécu tout un tas de trucs dingues. J'étais mal à l'aise en regardant les rushs du jour, parce que je suis dedans et que je déteste me regarder, je ne peux pas le supporter. Je l'ai appelé et il m'a dit: ‘Qu'est-ce qu'il se passe, gamin?’ Et j'ai dit: ‘Je ne peux pas regarder les rushs, je meurs, ça me tue. Ça me tue! Je ne peux plus me regarder.’ Et il me dit: ‘Eh bien, ne le fais pas!’ Je fais: ‘Quoi ? Je ne peux pas, Je fais : je réalise le film! Je dois regarder les putains de rushs!’ Il me dit: ‘Si ça te met mal à l'aise, arrête de les regarder! Parce que je peux t'assurer que quand tu seras en salle de montage, tu vas les voir de toute façon.’”

Pour Johnny Depp, le cinéma, c’est ça : “Quand vous dites ‘cinéma’, ça m’évoque Hôtel du Nord, de l'art, ou quelque chose qui est arrivé avec une masse pour réduire en miettes toutes les attentes. Il y en a tellement, Antonioni, Fellini. Plus récemment, il y a Kusturica. C'est ça, le cinéma, pour moi. Je ne me plaindrai jamais, parce que j'ai eu une chance immense de tenir dans la durée dans ce milieu et de pouvoir faire ce que j'aime. J'adore faire des films. Je n'aime pas tellement devoir en faire la promotion, mais je suis fier des films que j'ai faits raison des personnes avec qui je les ai faits”.

