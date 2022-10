Rihanna sera la tête d’affiche du Super Bowl 2023

La dernière finale avait attiré plus de 110 millions de spectateurs

Ce sera le retour de la chanteuse américaine originaire de l’île de la Barbade dont le dernier album, "Anti”, était sorti en janvier 2016. Y figuraient les chansons Work et Love On The Brain. Elle travaillerait actuellement à la création de son neuvième album. L’artiste avait mis depuis plusieurs années la musique de côté pour se consacrer à sa marque de cosmétiques, Fenty. Elle est apparue récemment en featuring sur les titres Lemon du groupe N.E.R.D. en 2018 et en 2020, Believe it de Partynextdoor.

Une vie: Rihanna

L’année dernière, le spectacle avait été assuré par des artistes comme Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Eminem… En 2021, le show de ma mi-temps avait été assuré par le chanteur canadien The Weeknd et en 2020, par Jennifer Lopez et Shakira. La dernière finale du championnat de football américain avait attiré plus de 110 millions de spectateurs, selon NBC Universal Television and Streaming. C'est l'événement le plus regardé à la télévision aux États-Unis. Il se tiendra le 12 février 2023 à Glendale dans l’Arizona. Pour la première fois, l'événement sera sponsorisé par Apple Music. La chanteuse de Umbrella et Diamonds a publié sur son Instagram une photo de sa main tatouée tenant un ballon de foot américain. Une vie: The Weeknd