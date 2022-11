SCH dit toute la vérité sur lui

“Il n’y a rien de plus beau qu’une musique triste”

“L'acoustique des voitures, ce n’est pas mal. Franchement, moi je kiffe écouter de la musique dans la voiture.” Pour SCH, écouter de la musique en voiture, c’est validé. Le rappeur marseillais revient sur le devant de la scène française avec une nouvelle mixtape, Autobahn, sortie ce 18 novembre 2022. Il y propose 14 nouveaux sons, plus libres artistiquement, avec notamment son dernier clip, Niobe. À cette occasion, Brut. a interviewé le “S”, sur ses habitudes, ce qu’il aime, et sa nouvelle mixtape. Un jour avec SCH

Il préfère les morceaux mélancoliques

L’artiste avait notamment été remarqué sur le devant de la scène musicale française avec le collectif de rappeurs originaires de Marseille, 13'Organisé, et notamment leur titre Bande Organisé, dont il fait l’ouverture avec l’expression “Oui, ma gâtée”. Mais apprécie-t-il quand les gens l’interpellent dans la rue pour lui ressortir cette phrase? “J’apprécie: quelque part c’est que ça plaît, c’est une expression qui plaît aux gens et en vérité, c’est affectueux. Donc, voilà, ça va, on est dans le truc. Mais je préférerais qu’on m’appelle au masculin, quoi. Donc, quand tu t’adresses à un homme, tu dis ‘mon gâté’.” Un jour avec Jul et le Classico Organisé

Malgré la popularité de ce titre aux airs festifs, l’artiste préfère enregistrer des morceaux aux tons mélancoliques. “Il n’y a rien de plus beau qu’une musique triste quand c’est bien fait et les émotions délivrées pour moi, elles sont plus puissantes que sur une musique joviale, plus claire. À mon humble avis.” Mais il a déjà supprimé par inadvertance des paroles sur lesquelles il était en train de travailler. “C’est écœurant. Mais maintenant, j’ai trouvé un automatisme. J'écris sur le papier et après j’écris sur le téléphone. Le support reste, je n’oublie rien.” Comment la série Gomorra a influencé le rap français

Il déteste la lecture aléatoire

Est-ce que l’artiste qu’il a écouté le plus cette année c’est lui-même? “Si on compte les heures que j’ai passées en studio, je crois que c’est possible, je crois vraiment que c’est possible. En vrai, j’ai beaucoup écouté Post Malone cette année, Drake et… Et en France, qu’est-ce que j’ai écouté? J’ai écouté, là, récemment, le projet de Dinos, que j’ai super apprécié. So La Lune aussi, j’ai beaucoup écouté cette année.” Un jour avec Alonzo, Jul et Naps sur le tournage du clip de La Seleção

Les mixtapes sont souvent connues comme étant des projets plus recherchés, plus artistiques, portant souvent un fil rouge à travers les morceaux. C’est pour cette raison que SCH n’apprécie pas qu’on écoute ses projets en lecture aléatoire. “Je n’aime pas quand les gens écoutent les projets en aléatoire, c’est vrai. Surtout sur des projets où on travaille un fil rouge et tout ça, c’est bien de dérouler dans le bon sens. Après, en vérité, l’important c’est d'écouter et de tirer ce qu’on kiffe.” Un jour avec le rappeur TK à Marseille