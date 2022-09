Son job d'été : princesse

“Ça me fait bizarre de me dire que je suis sur des photos d’inconnus, mais c’est drôle”

“C’est peut-être un peu bête de dire ça mais j’ai toujours voulu faire ça quand j’étais petite. Et là c’est vrai que d’avoir trouvé cette annonce, déjà, j’étais très contente. Et quand j’ai été prise, j’étais vraiment trop heureuse parce que vraiment c’est l’idée qu’on se fait du job d’été original quoi.” Pour la saison, Mélina a décidé de devenir Princesse médiévale dans un château en Dordogne. Le temps d’un été, elle se déguise en princesse et est chargée d’accueillir les visiteurs du château. Son job d'été : elle ramasse des déchets avec un âne

“Alors les enfants sont curieux. D’abord, ils me regardent. Des fois, ils sont très intrigués. Ils ne comprennent pas. Après ils me disent : ‘Mais est-ce que tu es une vraie princesse ?’ Alors là, j’essaie de broder. Quand ils sont plus grands, je leur dis : “Oui, bon, c’est vrai, d’accord, peut-être pas, mais il faut pas le dire.’ Et oui, je raconte des petites anecdotes, je dis que mon prince est en voyage, qu’il m’a laissée au château pour que je m’en occupe, je dis que le samedi soir j’organise des bals…” Cet emploi, il permet à la jeune femme de gagner un SMIC tout en faisant quelque chose qu’elle aime. “Ce n’est pas le job le plus compliqué que j’ai fait pour le même salaire donc je suis contente.” Son job d'été : bergère